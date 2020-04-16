Статистика по поширенню епідемії китайського вірусу на Харківщині продовжує «бомбити»
Кількість людей, у який підтвердився Covid-19, на Харківщині за добу збільшилася з 25 до 40 чоловік, двоє з них одужали.
Про це повідомляється на сайті МОЗ України, передає Politeka.net. Всього станом на 16 квітня в Україні зафіксовано 4161 випадок зараження, з них 397 – за минулу добу.
Раніше ми писали про те, що на Харківщині є перша жертва вірусу. 71-річну жительку села Високопілля 9 квітня з температурою 37,2 госпіталізували в Валківську центральну районну лікарню, де медики діагностували пневмонію. Перший тест на коронавірус виявився негативним. Поступово стан жінки погіршився, з'явилась задуха, і 12 квітня її перевели в реанімацію, підключивши до апарату штучної вентиляції легенів. Наступного дня вона померла. Повторний тест підтвердив, що пенсіонерка хворіла на Covid-19.
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Як виявилося пізніше, покійна контактувала з великою кількістю людей, оскільки продавала свічки в місцевій церкві. На в'їзд і виїзд з села ввели обмеження, спеціальна комісія встановлює коло осіб, з якими спілкувалася померла.
За словами місцевих, підхопити вірус вона могла від священика, який нещодавно повернувся з західних областей України.
Ми також розповідали про те, що коронавірус запідозрили в 11-місячної дитини, проте після проведених тестів діагноз не підтвердився.
Ще ми повідомляли, що китайський вірус виявили у 20-річного солдата-строковика однієї з військових частин на Харківщині. Зараз його стан стабільний, він проходить лікування в обласній інфекційній лікарні.
Нагадаємо, Кернесу показали стан головної лікарні Харкова.
Як повідомляла Politeka, харків'янам розповіли, як зупинити епідемію і врятувати лікарів.
Також Politeka писала, що губернатор Кучер проговорився про перетворення ОСК "Металіст" на госпіталь.