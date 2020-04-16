Статистика по распространению эпидемии китайского вируса на Харьковщине продолжает «бомбить»

Количество людей, у который подтвердился Covid-19, на Харьковщине за сутки увеличилась с 25 до 40 человек, двое из них выздоровели.

Об этом сообщается на сайте МОЗ Украины, передает Politeka.net. Всего по состоянию на 16 апреля в в Украине зафиксирован 4161 случай заражения, из них 397 – за прошедшие сутки.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине есть первая жертва вируса. 71-летнюю жительницу села Высокополье 9 апреля с температурой 37,2 госпитализировали в Валковскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали пневмонию. Первый тест на коронавирус оказался отрицательным. Постепенно состояние женщины ухудшилось, появилась задышка, и 12 апреля ее перевели в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день она скончалась. Повторный тест подтвердил, что пенсионерка болела Covid-19.

Как оказалось позже, покойная контактировала с большим количеством людей, поскольку продавала свечи в местной церкви. На въезд и выезд из села ввели ограничение, специальная комиссия устанавливает круг лиц, с которыми общалась умершая.

По словам местных, подхватить вирус она могла от священника, который недавно вернулся с западных областей Украины.

Мы также рассказывали о том, что коронавирус заподозрили у 11-месячного ребенка, однако после проведенных тестов диагноз не подтвердился.

Еще мы сообщали, что китайский вирус обнаружили у 20-летнего солдата-срочника одной из воинских частей на Харьковщине. Сейчас его состояние стабильное, он проходит лечение в областной инфекционной больнице.

Напомним, Кернесу показали состояние главной больницы Харькова.

Как сообщала Politeka, харьковчанам рассказали, как остановить эпидемию и спасти врачей.

Также Politeka писала, что губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпиталь.