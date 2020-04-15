На Харківщині у військовослужбовця строкової служби підтвердилося зараження китайським вірусом

Про подію в військовій частині №3017 виданню Depo.Харків повідомив прес-офіцер Східного регіонального управління Нацгвардії Дмитро Образцов.

За наявною інформацією, 9 квітня у 20-річного строковика піднялася температура. Його негайно відправили в госпіталь, де відразу ж зробили експрес-тест на COVID-19. Тоді він показав негативний результат.

Діагностувавши пневмонію, медики направили юнака в обласну клінічну інфекційну лікарню, де він і досі проходить лікування.

У вівторок, 14 квітня, солдату зробили тест ПЛР у зв'язку з наявністю клінічних ознак коронавіруса, а в середу стали відомі його результати, які підтвердили у хлопця наявність COVID-19.

Зараз його стан лікарі оцінюють як задовільний, температура в межах норми. Що стосується військової частини, де захворів солдат, то там зараз проводяться заходи згідно з протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров'я.

Раніше ми повідомляли про те, що на Харківщині станом на 15 квітня зафіксовано 11 нових випадків зараження вірусом, а всього кількість хворих становить 25 осіб, один з них вже видужав.

Також в області зафіксована перша смерть від коронавіруса. Жертвою хвороби стала 71-річна мешканка села Високопілля Валківського району.

Жінку госпіталізували 9 квітня з температурою 37,2. Наявність коронавіруса лікарі не підозрювали доти, поки не отримали результати ПЛР-тесту.

12 квітня пенсіонерку підключили до апарату ШВЛ, а наступного дня вона померла.

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