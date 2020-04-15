За добу кількість заражених китайським вірусом на Харківщині збільшилася на 11

15 квітня станом на дев'яту годину ранку лабораторно Covid-19 був підтверджений у 25 осіб, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Міністарства охорони здоров'я України.

Всього ж в Україні китайським вірусом захворіли 3764 людини (+392 нових випадку за добу), Від хвороби померло 108 осіб, одужали 143 українці.

Лідерство за кількістю заражених як і раніше тримає Київ, де на даний момент 612 хворих. Друге місце – у Чернівецької області, там зараз 589 заражених. Замикає трійку «лідерів» Івано-Франківська область, де вірус підтвердився у 356 чоловік.

У Центр громадського здоров'я України з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на Covid-19. 15 квітня таких повідомлень 1213.

Тим часом у мерії розповіли, як будуть ховати померлих від небезпечного вірусу. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті міськради Харкова, тіла повинні обробляти дезінфекційним хлоровмісних розчином і поміщати в непроникаючий герметичний пакет-мішок. Поховання (кремація) здійснюється в щільно закритій труні.

Під час поховання допускається перебування в приміщенні не більше однієї особи на 10 квадратних метрів і на відстані 1,5 метра. Всі присутні на похоронах будуть ставитися на облік. Вони повинні будуть вказати дату і час перебування на похороні, прізвище, ім'я, по батькові, адресу проживання та контактний номер телефону.

Перша смерть від коронавіруса зафіксована 15 квітня в Валківській районній лікарні. Там померла жінка похилого віку, про що повідомив глава ХОДА Олексій Кучер.

"Хворий був 71 рік, госпіталізована з двобічною пневмонією в Валківську ЦРЛ. Була у важкому стані на ШВЛ. Двічі експрес-тест показав негативний результат, ПЛР-дослідження показало коронавірус. Жінка мала супутні захворювання - зокрема, кардіосклероз, гіпертонію і цукровий діабет" , - написав губернатор у соцмережі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині китайський вірус запідозрили в 11-місячної дитини, проте після проведених тестів діагноз не підтвердився.

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