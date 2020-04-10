Після посилення умов карантина більшість харків'ян позбулися можливості навіть прогулятися парком, щоб не нарватися на штраф

Відповідно до нових розпоряджень Кабміну, заборонені прогулянки в парках, скверах і прибережних зонах. Однак заборона не поширюється на власників собак, передає Politeka.net.

У групі «Брутальний Харків» опублікували знімок, на якому кілька поліцейських патрулюють парк Горького на предмет виявлення порушників карантину.

«❗️Кожні 3-4 години ось така група обходить ВЕСЬ Парк Горького, і виганяє/штрафує ВСІХ, крім собачників», – йдеться у підписі.

Користувачі відразу взялися обурюватися тому, що собачників поставили пріоритетніше, ніж мам з дітьми, а деякі резонно зауважують, що вигул тварин в цьому парку заборонений. Але, в будь-якому випадку, ситуацію більшість городян вважають абсурдною.

Більш того, судячи з фото, поліцейські самі порушують умови карантину, оскільки збираються більше двох.

«Нічого собі! Оце місце для вигулу собак!🥺😨», «дорогувато для Харкова місце вигулу собак обладнали», «Я, звичайно, розумію - тварини, а як же діти, їм же гуляти треба!», «Собака на всі випадки життя – і за газ заплатити, і на вулиці погуляти))))», «З собачками вхід в парк взагалі заборонений!», «З собаками можна, а з дітьми не можна? В такому величезному парку просто не можна гуляти, дихати свіжим повітрям. Не кататися на гойдалках і дотримувати дистанцію можна було, але простіше все дітям заборонити», «Як можна штрафувати чи не штрафувати в парку Горького собачників, якщо вхід з собаками туди заборонений?», «Собаки важливіші за дітей, собакам допомоги платити не треба», «З собаками можна, а з дітьми ні, зовсім подуріли», «Відмінно! А за те, що собаки, вибачте, «паскудять» у парку, теж штрафують? Чи господарі собак з пакетиками з ними гуляють?», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що на вихідних жителів Харківщини масово почнуть штрафувати за порушення правил карантину. Про це попередив керівник ХОДА Олексій Кучер.

Нагадаємо, харків'яни вирішили розбагатіти на домашніх улюбленцях під час карантину.

Як повідомляє Politeka, у Харкові пенсіонерка поплатилася за вигул собаки.

Також Politeka писала, що у Харкові маршрутник уникнув штрафу за порушення "правила 10-ти".