Через карантин засідання по справі мера Харкова Геннадія Кернеса у Полтаві перенесли

Про це повідомляє видання Depo.Харків з посиланням на інформацію Київського районного суду Полтави.

«Підготовче судове засідання за обвинуваченням Кернеса Геннадія Адольфовича ... Блинника Віталія Дмитровича і Смицького Євгена Миколайовича ... перенесено судом на 29 квітня», – йдеться у повідомленні.

Воно призначене на 10 годину ранку. Причиною перенесення стала неявка учасників справи у зв'язку з уведенням на території України карантину через поширення коронавіруса.

Як відомо, 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру в ряду скоєнні злочинів. Чиновника і його охоронців звинувачували у викраденні, тортурах і погрозі вбивством двох активістів харківського євромайдан взимку 2014 року - Олександра Кутяніна і Сергія Ряполова.

26 березня 2015 року ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно Кернеса і двох його охоронців. Вже 2 квітня того ж року розгляд справи перенесли з Дзержинського райсуду Харкова у Київський районний суд Полтави.

Засідання постійно переносилися, оскільки часто підсудний був відсутній у зв'язку з лікуванням та іншими причинами. Не зёявлялися і прокурори.

10 серпня 2018 року суддя Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати по справі Кернеса і його охоронців як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

Однак рішенням суддів Полтавського апеляційного суду від 31 січня 2020 рішення Київського районного суду про припинення провадження було скасовано, а справу повернуто на новий судовий розгляд в суд першої інстанції.

Раніше ми писали, що мер Харкова повідомив про завершення опалювального сезону. За його словами, тепло перестане надходити в квартири харків'ян у п'ятницю, 9 квітня. Відповідне розпорядження він уже підписав. При цьому в лікарнях поки опалення відключати не будуть.

Ми також розповідали, що Геннадій Кернес розніс губернатора Харківщини Олексія Кучера за те, що той "самоізолювався" від підготовки до епідемії. Він не з'явився на перше засідання антикризового штабу з протидії поширенню коронавіруса.

«Він просто взяв та й не прийшов на зустріч з великим бізнесом міста, з почесними громадянами Харкова, з людьми, які готові в цій складній ситуації допомагати в боротьбі з COVID-19. Чи не прийшов, хоча про цю зустріч ми - Олександр Ярославський, я і Кучер - домовилися буквально позавчора. Мало того, що не прийшов сам, так і не зміг забезпечити участь у цій зустрічі великих і шанованих в області бізнесменів », - написав Кернес у соцмережі.

Нагадаємо, у Кернеса віддали 184 млн. грн фірмі, пов'язаній з агентом ФСБ.

Як повідомляла Politeka, чиновників Кернеса масово пакують правоохоронці.

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