Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що проситиме Кабмін дозволити відновити роботу метрополитена

Про це він повідомив журналістам після засідання регіонального антикризового штабу з протидії коронавирусу, передає Politeka з посиланням на "Суспільне"

«Готуємо звернення до Кабінету міністрів, щоб вони переглянули розпорядження про призупинення роботи метро. Тому що ні Харків, ні Київ, ні Дніпро не витримають такого потоку пасажирів, які сьогодні повинні працювати, тому що це трудові колективи і так далі», – повідомив чиновник.

Він не виключає, що компромісним варіантом може стати робота метро з обмеженнями.

«Метро – це життя», – заявив Кернес.

Харків проситиме Кабмін відновити роботу метро — Кернес https://bit.ly/3baPxeg Gepostet von UA: Харків am Donnerstag, 19. März 2020

Зазначимо, що мер Харкова встиг оскандалитися з цим питанням не раз. Спочатку він не погоджувався виконувати розпорядження уряду про закриття метро на карантин у зв'язку з епідемією коронавіруса, однак після того, як йому пригрозили кримінальним переслідуванням, він здався.

Вже незабаром на позачерговій сесії міськради став крилатим цинічний вираз Кернеса про те, що в Італії метро працює, але там вже ніхто не їздить, бо «одні трупики».

Кернес: «В Италии работает и метро и общественный траспорт, только там никто не ездит уже. Одни трупики» 😐 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 18. März 2020

Тим часом харків'яни, які втратили можливість вчасно добиратися на роботу, штурмували трамваї і тролейбуси, порушуючи припис про те, що більше 10 чоловік в салоні перевозити заборонено.

Ми розповідали, як один з водіїв показав, як «зайві» пасажири не бажають виходити з салону, мотивуючи це тим, що їм треба їхати, і не звертаючи уваги на слова людини за кермом про те, що вони порушують закон.

Водители маршруток стали соблюдать правила карантина и не разрешают более 10 пассажирам находиться в салоне Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 18. März 2020

Нагадаємо, у Харкові чоловік божевільним способом обійшов "ліміт 10-ти" у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Харків отримає тести для виявлення коронавіруса.

Також Politeka писала, що Кернес влаштував демарш проти Зеленського.