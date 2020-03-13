Вночі в Харкові на вулиці Науковій сталася масова бійка з перестрілкою між іноземцями

На місце події приїхали декілька екіпажів поліції, які намагалися втихомирити розлючених іноземців, передає Politeka з посиланням на соцмережі.

Так, у групі «Брутальний Харків» опублікували відео нічних розбірок. На кадрах чути крики гостей з-за кордону, видно як мінімум п'ять поліцейських авто, а також правоохоронців, котрі намагаються заспокоїти учасників конфлікту.

«Сьогодні вночі була перестрілка біля маку на науковій (араби). Одного поранили, відвезли в невідкладну допомогу. Вся поліція Харкова з'їхалася», – йдеться у підписі до відео.

У поліції про перестрілку не повідомляється, але на сайті ГУ НП в Харківській інформації є інформація про те, що вчора 12 березня о 21:47 на вулиці Чичибабіна біля кафе сварка між групою молодих людей закінчилася ножовим пораненням іноземного громадянина. Крім того, на місці події поліцейські виявили гільзи з газового пістолета.

💥 Перестрелка на Научной Сегодня ночью была перестрелка возле мака на научной ( арабы). Одного ранили, увезли в неотложку. Вся полиция Харькова съехалась😱 Gepostet von Брутальный Харьков am Freitag, 13. März 2020

У коментарях користувачі не приховують того, наскільки їх дістало свавілля, що влаштовується іноземцями на вулицях міста.

«На жаль, часто вночі прокидаюся від пострілів(((( вчорашня подія черговий показник....іноземці мають зброю....їм це мабуть круто....постріляти....добре хоч уночі....а не вдень», «"О арабська ніч! О дивовижний схід!"© ...бля, як в Чикаго, в 30-х», «Пластикова поліція ходить і руки в кишенях, це звичайно, не простого водія в наручники скрутити, тут і в ї**ло вихопити можна», «Вони взагалі безстрашні. Роблять беззаконня. Батьки бабки їм шлють, і вони відмазуються, а менти беруть. Он на яких вони тачках їздять. Батьки на навчання шлють, а вони гуляють», «На жаль, вони себе поводять, як господарі, плюючи на наші звичаї і закони. У них на батьківщині нам би за це суд шаріату відразу секір башка зробив», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, іноземці влаштували масову бійку в центрі Харкова.

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