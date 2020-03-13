Ночью в Харькове на улице Научной произошла массовая потасовка с перестрелкой между иностранцами

На место происшествия съехались несколько экипажей полиции, которые пытались усмирить разъяренных иностранцев, передает Politeka со ссылкой на соцсети.

Так, в группе «Брутальный Харьков» опубликовали видео ночных разборок. На кадрах слышны крики гостей из-за границы, видно как минимум пять полицейских авто, а также правоохранителей, которые пытаются успокоить участников конфликта.

«Сегодня ночью была перестрелка возле мака на научной (арабы). Одного ранили, увезли в неотложку. Вся полиция Харькова съехалась», – говорится в подписи к видео.

В полиции о перестрелке не сообщается, но на сайте ГУ НП в Харьковской информации есть информация о том, что вчера 12 марта в 21:47 на улице Чичибабина возле кафе ссора между группой молодых людей закончилась ножевым ранением иностранного гражданина. Кроме того, на месте происшествия полицейские обнаружили гильзы из газового пистолета.

💥 Перестрелка на Научной Сегодня ночью была перестрелка возле мака на научной ( арабы). Одного ранили, увезли в неотложку. Вся полиция Харькова съехалась😱 Gepostet von Брутальный Харьков am Freitag, 13. März 2020

В комментариях пользователи не скрывают того, насколько их достал беспредел, устраиваемый иностранцами на улицах города.

«К сожалению часто ночью просыпаюсь от выстрелов(((( вчерашнее событие очередной показатель....иностранцы носят оружие....им это видимо круто....пострелять....хорошо хоть ночью....а не днём», «"О арабская ночь! О чудный восток!"© ...бля, как в Чикаго, в 30-х», «Пластиковая полиция ходит и руки в карманах, это конечно, не обычного водителя в наручники скрутить, тут и в е**ло выхватить можно», «Они вообще бесстрашные. Делают беспредел. Родители бабки им шлют, и они отмазываются, а менты берут. Вон на каких они тачках ездят. Родители на учебу шлют, а они гуляют», «К сожалению, они себя ведут, как хозяева, плюя на наши обычаи и законы. У них на родине нам бы за это суд шариата сразу секир башка сделал», – пишут под публикацией.

Напомним, иностранцы устроили массовую драку в центре Харькова.

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