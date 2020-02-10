Сдача в аренду квартиры иностранцам обернулась для харьковчан крупными неприятностями
Об инциденте, который произошел в областном центре, написали в группе «Наш Харьков», передает Politeka.
Согласно опубликованной информации, харьковчане сдали в аренду жилье двум выходцам из Африки. Однако вместо двух человек там проживала целая толпа народу и «убила» квартиру.
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Когда хозяева решили выпровадить гостей из солнечного континента, то нарвались на крупные неприятности.
«Хамили, грубили, угрожали, с помощью копов их удалось выгнать, теперь он, и его якобы посольство угрожают кучей проблем», – говорится в сообщении.
Тут же скрины переписки с братом одного из квартирантов, который разразился оскорблениями и угрозами за распространение «конфиденциальной информации». Как видно по сообщениям, он не стесняется в выражениях.
В комментариях большинство пользователей отреагировали в стиле «самадуравиновата», отметив, что хозяева квартиры хотели заработать на иностранцах, поскольку те платят намного больше за съемное жилье, чем соотечественники. Правда, есть и те, кто отмечает, что цвет и национальность не являются главными показателями человеческой непорядочности. Мол, подобных товарищей хватает повсюду.
«Жадность наказана. Захотелось баблишка срубить – получите», «арендодатели знают, в какое состояние приводят жилье н**ры, а**бы и другие "гости". Но желание срубить баблишка (а «они» платят больше, чем украинцы) победило вариант получить по итогу конуру под ремонт», «Решение есть - не сдавать жилье выходцам из Африки», «Если человек г.. ,то на цвет кожи это не влияет», «Зная расценки на аренду жилья для иностранцев, сама виновата», «А может все таки жизненная необходимость, а не жадность, заставляет людей сдавать жильё?», – пишут под публикацией.
Напомним, квартирант лишил жизни пенсионера на Харьковщине.
Как сообщала Politeka, женщину нашли раздетой и сильно избитой.
Также Politeka писала, что в Харькове расстреляли двух человек возле супермаркета.