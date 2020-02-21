Драка иностранных граждан в центре Харькова напугала жителей города

Видео потасовки появилось в группе «Жить в Харькове» в Фейсбуке и вызвало оживленное обсуждение.

На записи, сделанной камерой наблюдения у входа в подъезд на проспекте Науки, 7 видно, как трое иностранцев сцепились в драке.

В процессе выяснения отношений один из участников конфликта выхватил пистолет.

Прохожие, увидев «замес», вызвали полицейских, однако, когда те приехали, все трое иностранцев отказались от написания заявлений. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов намерены провести расследование по факту потасовки.

В комментариях харьковчане, которые уже неоднократно жаловались на выходки гостей из зарубежья, не церемонились.

«Их старших крышует СБУ,поэтому они себя так ведут», «Чисто арабская драка, так, ладошкой», «решают, блокировать или нет самолет из Китая», «Вот и жить в Харькове, а был культурный город», «Вот вам толерантность. Из Украины сделали черти что», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что 22 июня прошлого года утром на пешеходном переходе у выхода со станции метро Архитектора Бекетова автомобиль на еврономерах, за рулем которого был иностранец, на высокой скорости снес девушку. Потерпевшей – 28 лет, водителю Volkswagen – 24. В результате сильного удара девушка получила перелом бедра, ее госпитализировали. Иностранец пытался откреститься от потерпевшей, заявляя, что это не его проблемы.

Через некоторое время он безпрепятственно покинул территорию Украины, и привлечь его к ответственности пока что не удалось.

Мы также писали о том, что в Харькове пьяные студенты-иностранцы утопили «евробляху» в водоеме на Журавлевке. По словам очевидцев, они хотели «порисоваться» перед девушками, но что-то пошло не так.

Напомним, больной студент из Китая устроил переполох в общежитии Харькова.

Как сообщала Politeka, интернациональная любовь закончилась уголовщиной.

Politeka также сообщала о том, что в Киеве устроили массовую драку с иностранцами.