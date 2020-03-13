Мер Харкова Геннадій Кернес, який ще вчора противився закриттю шкіл та садочків на карантин через коронавірус, змінив рішення

Кабінет міністрів ввів карантин по всій країні до 3 квітня через коронавірус. Згідно з розпорядженням уряду, у цей період не будуть працювати навчальні заклади, починаючи від дитячих садків і закінчуючи вузами, передає Politeka.

Проте харківський градоначальник з цього приводу висловив власну думку, заявивши в соціальних мережах, що не бачить сенсу відправляти на карантин 200 тисяч дітей у місті, де не зафіксовано жодного випадку коронавіруса.

Крім того, він написав, що захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей пішла на спад, а працюючим батькам, у випадку закриття шкіл та садочків, доведеться брати нащадків із собою.

Однак незабаром чиновнику довелося поміняти свою думку, про що він повідомив у новій публікації. Спочатку він поскаржився на те, що Кабмін, ухвалюючи рішення про загальнонаціональний карантин, не передав на розгляд питання про закриття навчальних закладів місцевій владі, яка краще обізнана з епідобстановкою в місті.

«У четвер ми уважно вивчили постанову Кабінету міністрів про карантин. На жаль, з точки зору українського законодавства, вона не залишила нам люфту для прийняття рішення на користь харків'ян, не залишила нам ні найменшої можливості не закривати школи і дитячі сади. Я як міський голова проти таких заходів. Це зроблено центральною владою без будь-яких консультацій з органами місцевого самоврядування», – написав він.

При цьому чиновник додав, що лікарні міста повністю готові до можливого прийому городян з підозрою на коронавірус.

Тим часом на позавчорашній демарш Кернеса вже відреагували правоохоронні органи. Прокуратура Харківської області почала кримінальне провадження у зв'язку з тим, що в четвер в дитячих садах і школах в обласному центрі не ввели карантин через коронавірус.

За фактом порушення правил боротьби з епідеміями (ч. 1 ст. 325 ККУ) у відношенні посадових осіб Харківської міської ради відомості внесено до ЄРДР.

З п'ятниці, 13 березня, карантин запроваджено в усіх садках, школах і вузах Харкова.

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