Мэр Харькова Геннадий Кернес, который еще вчера противился закрытию школ и садиков на карантин из-за коронавируса, изменил решение

Кабинет министров ввел карантин по всей стране до 3 апреля из-за коронавируса. Согласно распоряжению правительства, в этот период не будут работать учебные заведения, начиная от детских садиков и заканчивая вузами, передает Politeka.

Однако харьковский градоначальник по этому поводу высказал собственное мнение, заявив в социальных сетях, что не видит смыла отправлять на карантин 200 тысяч детей в городе, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Кроме того, он написал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей пошла на спад, а работающим родителям, в случае закрытия школ и садиков, придется брать отпрысков с собой.

Однако вскоре чиновнику пришлось поменять свое мнение, о чем он сообщил в новой публикации. Сначала он посетовал на то, что Кабмин, принимая решение об общенациональном карантине, не передал на рассмотрение вопрос о закрытии учебных заведений местным властям, которые лучше знакомы с эпидобстановкой в городе.

«В четверг мы внимательно изучили постановление Кабинета министров о карантине. К сожалению, с точки зрения украинского законодательства, оно не оставило нам люфта для принятия решения в интересах харьковчан, не оставило нам ни малейшей возможности не закрывать школы и детские сады. Я как городской голова против таких мер. Это сделано центральной властью без каких-либо консультаций с органами местного самоуправления», – написал он.

При этом чиновник добавил, что больницы города полностью готовы к возможному приему горожан с подозрением на коронавирус.

Тем временем на позавчерашний демарш Кернеса уже отреагировали правоохранительные органы. Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство в связи с тем, что в четверг в детских садах и школах в областном центре не ввели карантин из-за коронавируса.

По факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 ККУ) в отношении должностных лиц Харьковского городского совета ведомости внесены в ЕРДР.

С пятницы, 13 марта, карантин введен во всех садиках, школах и вузах Харькова.

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