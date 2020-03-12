Карантин из-за коронавируса и дефицит медицинских масок заставили харьковчан проявить незаурядную изобретательность, чтобы обезопасить себя

На улицах города заметили мужчину, который перебегал дорогу в противогазе, передает Politeka со ссылкой на соцсети. Так, соответствующее видео опубликовали в группе «ХС Харьков».

Шутки шутками... 🥴 Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 12. März 2020

В комментариях жители отреагировали на увиденное.

«Через две недели Харьков пустой, а мужик, по-прежнему, идёт на работу», «Завтра я еду в противогазе», «Сталкер», «От молодец, как ответственно подошёл к проблеме», – шутят пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в с 12 марта в учебных зведениях, начиная с детсадов и заканчивая вузами, вводятся ограничения. Ньюсмейкером вчерашнего дня стал мэр города Геннадий Кернес, который в соцсетях сообщил о том, что в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах, а также школы и садики.

Правда, сначала он не планировал закрывать учебные заведения.

Он пояснил это тем, что в школах пошел на спад уровень заболеваемостью ОРВИ, а также тем, что работающим родителям просто некуда девать своих детей. По его словам, водить или нет детей в школу и детсад, взрослые будут решать самостоятельно. Кроме того, в школах на время карантина отменят многокабинетную систему и будут проверять учеников перед началом урока. Сами же школы обещают дополнительно дезинфицировать.

Однако после скандала, который поднялся после этого заявления, в горсовете пообещали пересмотреть вопрос со школами и садиками.

Напомним, харьковчанам показали, как спастись от коронавируса.

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