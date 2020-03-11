В мэрии Харькова ответили, введут ли карантин в городе

В Украине продолжают обсуждать возможность введения общенационального карантина из-за эпидемии коронавируса. Так, представители городов страны во время заседания Кабмина, на котором решают этот вопрос, заговорили о введении карантина и в Харькове. Об этом сообщает "Город Х" со ссылкой на слова первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова.

После того, как в Киеве ввели карантин с 12 марта, харьковский руководитель поинтересовался, не стоит ли ввести карантин и в Харькове.

"Все ждем завтрашний день. Мы посмотрим, какое решение примет Кабмин, проанализируем нашу ситуацию. После этого мы обратимся к людям и примем все меры, которые необходимы для того, чтобы не было распространения коронавируса. Поэтому до завтра у нас тайм-аут", – объяснил Игорь Терехов.

Напомним, что киевские власти решили ввести в украинской столице карантин. Об этом стало известно в среду, 11 марта. Согласно сообщению, с 12 марта в Киеве закрывают школы, детские сады и другие учебные заведения. Причина – коронавирус. Кроме этого, в столице ограничат проведение массовых мероприятий, таких как концерты, спортивные соревнования и конференции. Развлекательные центры и зоны игр в торговых центрах также закроют.

Отмечается, что в торговых центрах, где много людей, будет усилен контроль. За посетителями будут следить санитарные врачи.

Предварительно ограничительные меры вводят до конца марта. Как известно, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в случае обнаружения коронавируса в Киеве могут ограничить движение транспорта и даже закрыть метро. Правда, для этого вспышка болезни должна быть масштабной.

Отметим, что в среду, 11 марта, состоится заседание Кабмина, на котором министры могут принять решение о введении карантина по всей Украине. Кроме этого, власти могут ввести и другие серьезные ограничительные меры. Все это связано со стремительно распространяющимся коронавирусом.

Вероятнее всего, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, а местные власти будут принимать решение, учитывая ситуацию в населенном пункте. Правда, массовые мероприятия, вероятнее всего, запретят по всей Украине.

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