На сайті Харківської мерії з'явилася петиція з проханням тимчасово закрити ринок Барабашово

Її автор – Віталій Крамаренко, передає Politeka.

Якщо ж влада не захоче закривати ринок, то чоловік пропонує хоча б обмежити його роботу. Причина такого звернення – нібито коронавірус, який все більше шириться світом і вже дістався до Європи.

За словами Крамаренка, на ринку в Харкові дуже багато китайських товарів, а також працюють чимало громадян КНР, що не може не хвилювати, враховуючи, що саме з Піднебесної пішла гуляти небезпечна недуга.

За тиждень петицію, яка була опублікована на сайті 3 березня, підтримали 3116 людей. Щоб її прийняли до розгляду, за 90 днів вона повинна зібрати не менше п'яти тисяч голосів.

Судячи з інтенсивності, вже скоро потрібна цифра буде досягнута.

Відзначимо, що ринок «Барабашово» останнім часом «штормить». Оскільки міська влада впритул зайнялася будівництвом дороги на Салтівку, що пройде через торгові павільйони, які стоять за «червоною лінією», підприємці, чиї кіоски потрапляють під знесення, вже неодноразово пікетували мерію, а на самому ринку сутички з правоохоронцями закінчилися травмами для кількох людей.

Міський голова Геннадій Кернес запропонував підприємцям укласти договір з КП «Міський торговий ринок», якому міськрада виділить кошти на будівництво кіосків. Він буде на території колишнього таксопарку в районі проспекту Ювілейного, а його площа – два з половиною гектари. У Кернеса переконують, що за оренду цих торгових місць вони будуть платити набагато менше, ніж зараз.

Нагадаємо, будівництво скандальної дороги в Харкові показали в мережі.

Як повідомляла Politeka, бунт у Харкові розгорівся з новою силою, Барабашово в диму.

Також Politeka писала, що загрози Кернеса нардепу Фельдману потрапили на відео.