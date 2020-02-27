В Харькове стартовал демонтаж конструкций на рынке "Барабашово"

Несколько минут назад стало известно, что во время сноса произошел конфликт, который перерос в столкновения и поджоги, пишет Рoliteka.net.

Известно, что на части рынка планируется построить дорогу. Местные предприниматели, которые учавствуют в акции, рискуют потерять бизнес, поэтому устроили протест. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По данным из соцсетей, из-за столкновений есть пострадавшие. На месте применяются дымовые шашки и слезоточивый газ. Из-за этого появились большие клубы дыма.

Кроме того, на рынке слышны выстрелы и взрывы.

В центре Харькова образовались длинные пробки.

Напомним, в протестах учавствуют несколько сотен человек.

В ходе начавшихся столкновений между коммунальщиками и предпринимателями в Харькове неизвестные подожгли входную арку на "Барабашово".

Отметим, в пресс-службе мэрии сообщили, что рекламная конструкция с надписью «Барабашово» установлена незаконно.

По состоянию на 13:00 было известно о трех пострадавших.

Также было известно, что по территории ТЦ ходили покупатели с детьми, которые могли бы пострадать от газа и стычек.

Ранее мы писали, что 26 февраля на рынок Барабашово прибыла специализированная техника для строительства дороги.

Также на рынок приехало несколько нарядов полиции. А с ними прибыли также активисты и местные журналисты. Из-за чего образовалась пробка.

Руководитель пресс-службы ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев прокомментировал случившееся. По его словам, рабочие перекрыли дорогу и начали разбирать трамвайные пути.

Предприниматели рынка сначала требовали у коммунальщиков документы, но те ничего не показали. Тогда на место вызвали полицию и работы приостановили.

Ранее мы писали, что 26 февраля также сообщили о минировании высшего учебного заведения по улице Кирпичева.

На место выехала полиция и специалисты взрывотехнического управления. Позже стало известно, что минирование было ложным.

Напомним, что вооруженные люди устроили массовую драку в Харькове: видео побоища слили в сеть

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