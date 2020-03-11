На сайте Харьковской мэрии появилась петиция с просьбой временно закрыть рынок Барабашово

Ее автор – Виталий Крамаренко, передает Politeka.

Если же власти не захотят закрывать рынок, то мужчина предлагает хотя бы ограничить его работу. Причина такого обращения – якобы коронавирус, который все больше распространяется по миру и уже добрался до Европы.

По словам Крамаренко, на рынке в Харькове очень много китайских товаров, а также работают немало граждан КНР, что не может не волновать, учитывая, что именно из Поднебесной пошел гулять опасный недуг.

За неделю петицию, которая была опубликована на сайте 3 марта, поддержали 3116 человек. Чтобы ее приняли к рассмотрению, за 90 дней она должна собрать не менее пяти тысяч голосов.

Судя по интенсивности, уже скоро нужная цифра будет достигнута.

Отметим, что рынок «Барабашово» в последнее время «штормит». Поскольку городские власти вплотную занялись строительством дороги на Салтовку, которая пройдет через торговые павильоны, стоящие за «красной линией», предприниматели, чьи киоски попадают под снос, уже неоднократно пикетировали мэрию, а на самом рынке стычки с правоохранителями закончились травмами для нескольких человек.

Мэр Геннадий Кернес предложил предпринимателям заключить договор с КП «Городской торговый рынок», которому горсовет выделит средства на строительство киосков. Он будет на территории бывшего таксопарка в районе проспекта Юбилейного, а его площадь – два с половиной гектара. У Кернеса убеждают, что за аренду этих торговых мест они будут платить гораздо меньше, чем сейчас.

Напомним, строительство скандальной дороги в Харькове показали в сети.

Как сообщала Politeka, бунт в Харькове разгорелся с новой силой, Барабашово в дыму.

Также Politeka писала, что угрозы Кернеса нардепу Фельдману попали на видео.