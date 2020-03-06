Це триватиме кілька годин

В неділю, 8 березня, рух у центрі Харькова буде частково перекрито через ходу феміністок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію прес-служби Харківської міської ради.

Так, з двох годин дня на час проведення мирної ходи, організованого ГО «Харківське жіноче об'єднання «Сфера», рух транспорту по вулиці Сумській від площі Свободи до площі Конституції буде заборонено.

У зв'язку з цим деякі автобуси змінять маршрут і будуть оминати закриту ділянку за такими напрямками:

– автобуси №20е, 217е: вул. Університетська - спуск Соборності - вул. Клочківська - узвіз Клочковский – пл. Свободи – пр. Науки і далі за маршрутом;

- автобуси №78э, 202е: вул. Мечникова - Пушкінська вул. - вул. Ярослава Мудрого - вул. Сумська і далі за маршрутом;

- автобус №119е: вул. Вернадського - пров. Подільський – пл. Павловська - вул. Клочківська - узвіз Клочковский – пл. Свободи - пр. Науки і далі за маршрутом.

Крім того, з 14:00 до 16:00 на ділянці Сумській від проспекту Незалежності до площі Конституції заборонять рух тролейбусів.

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