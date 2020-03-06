В преддверии 8 марта в Харькове начался традиционный цветочный ажиотаж

Вместе со спросом существенно выросли и цены на цветы, передает «Вечерний Харьков».

Так, купить тюльпаны вряд ли получится дешевле 30 гривен за штуку. Розы продают по 80-100 гривен за один цветок. Правда, если очень сильно постараться, можно найти и по 50 гривен.

Цена на гиацинты стартует от 60 гривен и переваливает за сотню.

Букет для любимых женщин обойдется харьковским мужчинам минимум в 300 гривен, причем это – экономвариант, в который в свежие цветы добавлены «подгулявшие».

В целом же ситуация следующая: любой каприз за ваши деньги. Флористы в салоне и продавцы в подземном переходе готовы сделать для вас букет, который вы только пожелаете. Все зависит от их фантазии, ваших пожеланий и толщины кошелька.

Мастера цветочных дел советуют дарить максимально естественные букеты без обилия всевозможных украшений, ленточек, и целлофана. А вот даже небольшая, но хорошо продуманная композиция может стать роскошным дополнением к праздничному настроению.

Помимо срезанных цветов харьковчанам в качестве альтернативы предлагают растения в вазонах. Это крокусы самой разной расцветки, фиалки, орхидеи. Такому подарку обрадуются женщины, которые любят заниматься домашними цветами и создавать уют.

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Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

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