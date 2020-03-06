В воскресенье, 8 марта, движение в центре Харькова будет частично перекрыто из-за шествия феминисток

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию пресс-службы Харьковского городского совета.

Так, с двух часов дня на время проведения мирного шествия, организованного ОО «Харьковское женское объединение «Сфера», движение транспорта по улице Сумской от площади Свободы до площади Конституции будет запрещено.

В связи с этим некоторые автобусы изменят маршрут и будут объезжать закрытый участок по таким направлениям:

– автобусы №20э, 217э: ул. Университетская - спуск Соборности - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту;

- автобусы №78э, 202э: ул. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;

- автобус №119э: ул. Вернадского - пер. Подольский – пл. Павловская - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы - пр.Науки и далее по маршруту.

Кроме того, с 14:00 до 16:00 на участке Сумской от проспекта Независимости до площади Конституции запретят движение троллейбусов.

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Решение по ее строительству от ул. Академика Павлова до ул. Моисеевской было принято на сессии горсовета еще 16 октября прошлого года. В мэрии заявили, что эта магистраль предусмотрена генпланом города 1953, 1986, 2004 и 2013 годов, однако серьезно за это взялись только сейчас.

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