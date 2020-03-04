6 березня в Харкові розпочнуться перевірки в місцях масового скупчення людей через коронавірус

Перший випадок коронавіруса, офіційно підтверджений у жителя Чернівців, мотивував харківську владу зібратися на термінову нараду з приводу превентивних заходів.

Про збори у міськраді повідомляє видання KHARKIV Today.

Представники мерії хочуть зобов'язати роботодавців відправляти додому співробітників з ознаками ГРВІ, обмежити відвідування місць масового скупчення людей і проводити прибирання.

Віце-мер Світлана Горбунова-Рубан закликала членів комісії провести подібні зібрання навчальних закладах, починаючи від садочків і закінчуючи вузами, моніторити студентські гуртожитки і стежити за ситуацією на ринках, де вимагає проводити щоденне прибирання.

Вона також попросила, щоб у Харкові не повторили досвід Чернівців, де місцеві жителі буквально зацькували дружину людини, у якої виявили коронавірус.

«Проведіть збори своїх трудових колективів, де попередьте, що основне правило - захворів - сиди вдома. Ніхто, крім оточуючих цієї хворої людини, страждати не буде. Тихо відправити додому і повідомити наш департамент, що є така людина. Кричати, що Маруся захворіла і прийшла на ринок, не треба», – пояснила чиновниця.

Вона заборонила поширювати дані про стан здоров'я людини і попередила, що якщо буде витік інформації і виникне паніка, то що з нею робити, ніхто не знає.

Члени комісії просять провітрювати приміщення, але без створення протягів, а також рекомендують харків'янам поки що не виїжджати за межі міста чи країни без крайньої необхідності.

До 5 березня керівники підприємств також мають затвердити протиепідемічні заходи: у супермаркетах та торгових центрах повісити інформаційні та попереджувальні плакати і перевірити вентиляцію.

Окреме прохання у чиновників було до представників КП «Харківський метрополітен». Їх попросили «перемити і перепрати» осіб без певного місця проживання, які мешкають у метро, на яких скаржаться городяни, а також прибрати їх з підземки.

Нагадаємо, харків'янин розповів про життя на карантині в Китаї.

Як повідомляла Politeka, пасажири влаштували масову бійку в метро Харкова: "Вагон на вагон", кадри.

Також Politeka писала, що коронавірус штовхнув китайця на відчайдушний крок в центрі Харкова.