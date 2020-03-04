Харьковчанин Дмитрий Зюбан, проживающий вместе с женой Яной в Китае, отказался от эвакуации из-за эпидемии коронавируса и рассказал, как им живется сейчас

29-летний Дмитрий вместе с супругой живут в городе Чанчжоу (провинция Цзянсу), в девятистах километрах от города Ухань. О том, что происходит в стране, ставшей эпицентром распространения коронавируса, они рассказали изданию NewsRoom.

Зюбан работает в Китае моделью. Свой первый договор он заключил в 2013 году и отправился в Поднебесную. Молодые люди снимают квартиру в спальном районе города и до карантина вели активный образ жизни, стараясь побольше путешествовать по живописным провинциям. Кроме того, они часто ездили за границу, о чем свидетельствуют фото в соцсетях.

Об эпидемии коронавируса молодые люди узнали в начале января из новостей, также информация начала распространяться по мессенджеру WeChat.

Поначалу этой новости супруги не придали особого значения. Однако 22 января китайские власти объявили официальный карантин, в результате чего торговые центры, магазины, кинотеатры, спортзалы оказались закрыты.

После этого жизнь семьи изменилась кардинально. На улицах города не было ни души, на работе Дмитрию сказали, что все сотрудники должны находиться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Безлюдные улицы напоминали сюжеты голливудских фильмов об апокалипсисе.

В первые дни карантина по всему городу появились пункты контроля, в каждом жилом доме был пропускной пункт. Из квартиры можно было выходить только по талону, причем лишь одному члену семьи раз в сутки. Все дороги, парки и другие места скопления людей были закрыты, а на улицах дежурили люди в масках. Одиноких проведывали волонтеры, принося почту, еду, лекарства и другие вещи первой необходимости. Добровольцы помогали проводить в подъездах дезинфекцию и измерять температуру жильцов при входе.

Дмитрий подчеркивает, что карантинные меры в Киае организованы на высшем уровне: все службы работают слаженно, нет паники и суеты, людей с помощью специального приложения информируют о текущей ситуации с коронавирусом.

В городе, где живет пара, коронавирусом заболели 70 человек, и никто из них не умер, что говорит о высоком уровне медицины.

Когда харьковчане узнали о том, что украинская власть приняла решение об эвакуации своих граждан из Китая, они решили не лететь домой.

«С украинской стороны по вопросам эвакуации на связь со мной и женой никто не выходил. Но из телевизора мы узнали о заявлении правительства и просьбе ко всем украинцам покинуть Китай. Взвесив все «за» и «против», приняли решение остаться, поскольку очень не хотелось подвергать лишнему риску самих себя», – пояснил мужчина.

На данный момент он находится в вынужденном отпуске, а жена не работает. Пара почти все время проводит дома. За месяц, с 24 января по 20 февраля, он выходил из квартиры лишь раз в день, поскольку пойти все равно некуда.

Харьковчанин отмечает, что перебоев с медикаментами в городе нет, а вот медицинские маски стали настоящим дефицитом в аптеках, и заказать их можно только по интернету с доставкой на дом.

От фирмы, в которой работает мужчина, он получает помощь, которой хватает на все необходимое.

По его словам, несколько дней назад карантинные меры несколько ослабели. Людей все так же просят не ходить по улице без лишней надобности, но некоторые заведения уже открылись.

«По статистике, активная фаза эпидемии пошла на спад. Правительство Поднебесной делает всё необходимое, для борьбы с ней и результаты очевидны — коронавирус помалу отступает», – сообщил Зюбан.

Что касается скандальной встречи эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах, то, отмечает Дмитрий, они о ней наслышаны. Однако давать свою оценку он не стал, мотивируя это тем, что панику людей, напуганных отсутствием объективной информации об эпидемии, можно понять.

Напомним, вспышку опасной инфекции зафиксировали в Харькове.

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