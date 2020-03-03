В Харькове участились случаи заболевания сальмонеллезом

В Харьковской области за прошедший год зарегистрировано 363 случая острых кишечных инфекций, что на 14,8% больше, чем было в 2018 году. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, сообщают местные СМИ.

Так, в 24,3% случаев причиной заболевания стало употребление мясной продукции, 23,3% – молочной, 12,6% – яиц. Большая часть заболевших – это дети, 72% всех случаев.

Медики также отметили и увеличение других заболеваний. Среди них:

гастроэнтероколит с установленным возбудителем - на 15,1%; гастроэнтероколит с неустановленным возбудителем - на 20,7%.

Напомним, что в Харькове зацвели первоцветы. Об этом рассказала заведующая отделом цветочно-декоративных растений Харьковского ботсада Татьяна Орлова. Пролески и подснежники взошли и распустились на городских клумбах.

«Цветение подснежника начинается, как только сойдет снег. Галантус, белый подснежник. Растет на Западной Украине. Относится к семейству лилейных и включает 19 видов. Как правило, они все занесены в красную книгу», – заявила Татьяна Орлова.

Также мы писали, что в парке Горького в Харькове загорелась сцена во время празднования Масленницы. В парке имени Горького во время концерта 1 марта загорелась сцена. Соответствующее видео выложили пользователи соцсетей.

"В парке Горького вместе с чучелом сожгли сцену. Хороший тамада и конкурсы интересные", - написали очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе парка, причиной пожара стала чаша с горящей жидкостью фаер-шоу. Она опрокинулась, когда ее тушили после выступления.

Также в пресс-службе отметили, что пожар быстро потушили.

Напомним, что паника вокруг коронавируса, которая распространилась по миру, заставила гражданина Китая действовать решительно. Так, в Харькове в саду Шевченка прохожие могли видеть китайца, который вышел на одиночный пикет.

На нем была медицинская маска, а рядом стоял плакат с надписью: "Я не вирус. Я человек". Таким образом парень хотел всем донести, что не все китайцы – носители коронавируса.

Напомним, синоптики ошеломили харьковчан прогнозом на неделю.

Как сообщала Politeka, пассажиры устроили массовую драку в метро Харькова: "Вагон на вагон", кадры.

Также Politeka писала, что непогода на Харьковщине обесточила почти десяток районов: кто в черном списке, адреса.