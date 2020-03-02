Весна ворвалась в Харьков с первого дня марта, и наступившая неделя продолжит радовать теплом и относительной стабильностью со знаком плюс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 2 марта, синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 метров в секунду, температура воздуха днем по городу 7 - 9 градусов тепла, по области столбики термометров поднимутся до +11.

Вторник, 3 марта, также будет облачным. Существенных осадков не предвидится. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от одного до шести градусов тепла, днем потеплеет до +10… +15 градусов.

В среду, 4 марта, воздух продолжит прогреваться, и показатели на термометрах ночью дойдут до +7, а днем – до 12-17 градусов тепла. Будет облачно.

В четверг, 5 марта, солнце не побалует харьковчан, однако будет по-весеннему тепло. Синоптики обещают ночью до семи градусов выше нуля, а вот днем воздух прогреется до 13 - 18 градусов.

В пятницу, 6 марта, ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 – 7 градусов тепла, днем – 9 – 14 выше нуля.

Ранее мы писали, что на запад Украины понедельник принесет обильные дожди. Воздух прогреется до 8-10 градусов днем. Ночью похолодает до 1-5 градусов тепла.

Север Украины также окажется под циклоном – дожди будут сопровождаться дневными 6-8 градусами по Цельсию. А вот ночью стоит ожидать 1-4 выше нуля.

Частично накроет и центральную Украину. Дожди пойдут в Винницкой и Черкасской областях. Однако это не помешает воздуху прогреться до 8-10 градусов тепла.

На юге Украины будет сухо, хоть и пасмурно. Там днем ожидается 8-10 тепла, а ночью похолодание вплоть до -1 мороза.

Похожей ситуация будет и на востоке. Днем столбик термометра там будет показывать 7-10 градусов тепла, а вот ночью резко похолодает – вплоть до -3 мороза.

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