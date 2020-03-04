6 марта в Харькове начнутся проверки в местах массового скопления людей из-за коронавируса

Первый случай коронавируса, официально подтвержденный у жителя Черновцов, мотивировал харьковские власти собраться на срочное совещание по поводу превентивных мер.

О собрании в горсовете сообщает издание KHARKIV Today.

Представители мэрии хотят обязать работодателей отправлять домой сотрудников с признаками ОРВИ, ограничить посещение мест массового скопления людей и проводить уборку.

Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан призвала членов комиссии провести подобные собрания учебных заведениях, начиная от садиков и заканчивая вузами, мониторить студенческие общежития и следить за ситуацией на рынках, где требует проводить ежедневную уборку.

Она также попросила, чтобы в Харькове не повторили опыт Черновцов, где местные жители буквально затравили жену человека, у которого выявили коронавирус.

«Проведите сборы своих трудовых коллективов, где предупредите, что основное правило - заболел - сиди дома. Никто, кроме окружающих этого больного человека, страдать не будет. Тихо отправить домой и сообщить нашему департаменту, что есть такой человек. Кричать, что Маруся заболела и пришла на рынок, не надо», – объяснила чиновница.

Она запретила распространять данные о состоянии здоровья человека и предупредила, что если будет утечка информации и возникнет паника, то что с ней делать, никто не знает.

Члены комиссии просят проветривать помещения, но без создания сквозняков, а также рекомендуют харьковчанам пока что не уезжать за пределы города или страны без крайней необходимости.

До 5 марта руководители предприятий также должны утвердить противоэпидемические мероприятия: в супермаркетах и торговых центрах повесить информационные и предупреждающие плакаты и проверить вентиляцию.

Отдельная просьба у чиновников была к представителям КП «Харьковский метрополитен». Их попросили «перемыть и перестирать» лиц без определенного места жительства, ютящихся в метро, на которых жалуются горожане, а также убрать их из подземки.

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