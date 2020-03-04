Харків'янин Дмитро Зюбан, який проживає разом з дружиною Яною в Китаї, відмовився від евакуації через епідемію коронавірусу і розповів, як їм живеться зараз

29-річний Дмитро разом із дружиною живуть у місті Чанчжоу (провінція Цзянсу), в девятистах кілометрах від міста Ухань. Про те, що відбувається в країні, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу, вони розповіли виданню NewsRoom.

Зюбан працює в Китаї моделлю. Свій перший договір він уклав в 2013 році і відправився в Піднебесну. Молоді люди знімають квартиру в спальному районі міста і до карантину вели активний спосіб життя, намагаючись побільше подорожувати мальовничими провінціям. Крім того, вони часто їздили за кордон, про що свідчать фото в соцмережах.

Про епідемію коронавірусу молоді люди дізналися на початку січня з новин, також інформація почала поширюватися через месенджер WeChat.

Спочатку цій новині подружжя не надало особливого значення. Однак 22 січня китайська влада оголосили офіційний карантин, в результаті чого торгові центри, магазини, кінотеатри, спортзали виявилися закриті. Безлюдні вулиці нагадували сюжети голлівудських фільмів про апокаліпсис.

Після цього життя сім'ї змінилося кардинально. На вулицях міста не було ні душі, на роботі Дмитрові сказали, що всі працівники повинні перебувати вдома і виходити на вулицю тільки у разі крайньої необхідності.

У перші дні карантину по всьому місту з'явилися пункти контролю, в кожному житловому будинку був пропускний пункт. З квартири можна було виходити тільки з талоном, причому лише одному члену сім'ї раз на добу. Всі дороги, парки та інші місця скупчення людей були закриті, а на вулицях чергували люди в масках. Одиноких провідували волонтери, приносячи пошту, їжу, ліки та інші речі першої необхідності. Добровольці допомагали проводити в під'їздах дезінфекцію і вимірювати температуру мешканців при вході.

Дмитро підкреслює, що карантинні заходи в Киае організовані на найвищому рівні: всі служби працюють злагоджено, немає паніки і суєти, людей за допомогою спеціального додатка інформують про поточну ситуацію з коронавірусом.

У місті, де живе пара, коронавірусом захворіли 70 осіб, і ніхто з них не помер, що говорить про високий рівень медицини.

Коли харків'яни дізналися про те, що українська влада прийняла рішення про евакуацію своїх громадян з Китаю, вони вирішили не летіти додому.

«З українською стороною з питань евакуації на зв'язок зі мною і дружиною ніхто не виходив. Але з телевізора ми дізналися про заяву уряду і прохання до всіх українців покинути Китай. Зваживши всі «за» і «проти», прийняли рішення залишитися, оскільки дуже не хотілося піддавати зайвому ризику самих себе», – пояснив чоловік.

На даний момент він перебуває у вимушеній відпустці, а дружина не працює. Пара майже весь час проводить вдома. За місяць, з 24 січня по 20 лютого, він виходив з квартири лише раз на день, оскільки піти все одно нікуди.

Харків'янин зазначає, що перебоїв з медикаментами в місті немає, а ось медичні маски стали справжнім дефіцитом в аптеках, і замовити їх можна тільки по інтернету з доставкою додому.

Від фірми, в якій працює чоловік, він отримує допомогу, якої вистачає на все необхідне.

За його словами, кілька днів тому карантинні заходи дещо ослабли. Людей все ще просять не ходити по вулиці без зайвої потреби, але деякі заклади вже відкрилися.

«За статистикою, активна фаза епідемії пішла на спад. Уряд Піднебесної робить все необхідне, для боротьби з нею і результати очевидні — коронавірус помалу відступає», – повідомив Зюбан.

Що стосується скандальної зустрічі евакуйованих з Китаю українців у Нових Санжарах, то, зазначає Дмитро, вони про неї чули. Однак давати свою оцінку він не став, мотивуючи це тим, що паніку людей, наляканих відсутністю об'єктивної інформації про епідемію, можна зрозуміти.

Нагадаємо, спалах небезпечної інфекції зафіксували в Харкові.

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