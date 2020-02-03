У Харкові вандали вчергове раз викликали обурення городян

Цього разу не обтяжені соціальною відповідальністю громадяни поламали сміттєві урни в парку «Зустріч» на вулиці Харківських Дивізій.

Наслідки «роботи» хуліганів опублікували в групі «Типове ХТЗ» у Фейсбуці, передає Politeka.

Як видно на фотографіях, вандали практично вирвали з землі стовпчики з кільцями, на яких кріпляться сміттєві пакети, пошкодивши також тротуарну плитку.

Харків'яни не стримували емоцій від побаченого і запропонували свої варіанти, що робити при зустрічі з подібними індивідуумами.

«А нікому ще не страшно? Це повсюдне явище, вони - некеровані й агресивні, я їх боюся, і розумію, що управи на них немає», «Їх скоро будуть відстрілювати!», «Зараз скрізь є камери, поліція просто не хоче займатися порушеннями, де можна поживитися», «Ого!!! Знайти і покарати по-повній», «За рогом наливайка, і вічно там малолітки набухаются і буянять», «Розстріляти показово, публічно одного негідника, злочинця закону, і в країні буде порядок у всіх сферах життя», «Змусити у***ів відновлювати разом з батьками урни!!! І міняти пакети щодня протягом 10 років! Якщо не можуть виховати долб***в!!!», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що у Харкові невідомі хулігани закидали камінням приміську електричку «Лосєве-Граково», розбивши кілька вікон у вагоні.

Ми також розповідали, що на ХТЗ вандали палять кнопки виклику ліфтів, через що людям доводиться ходити пішки по сходах.

Нагадаємо, суд виніс вирок восьмикласникові на Харківщині.

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