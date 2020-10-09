Хозяин Lexus считает, что это был умышленный поджог

В городе Лозовая на Харьковщине сгорел элитный внедорожник, огонь от которого повредил еще несколько автомобилей

Сообщение о том, что горит автомобиль Lexus RХ 350, припаркованный на стоянке возле жилого дома 4а, 4-го микрорайона Лозовой, поступило спасателям 9 октября в 2:52 ночи, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент его прибытия огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля на площади около 6 квадратных метров. Также от пожара пострадали еще два автомобиля: ВАЗ-2103 и Toyota Camry, которые были припаркованы возле сгоревшего автомобиля», – сообщили пожарники.

В 3:04 пожар был локализован, а в 04:00 полностью ликвидирован.

Вскоре в сети появилось видео горящего авто, его опубликовали в группе «ТРУХА» в социальной сети Инстаграм. Как следует из подписи, машина принадлежала кандидату в мэры Лозовой от «Слуги народа» Алексею Криворучко.

По словам очевидцев, высота огня достигала второго этажа здания, расположенного рядом. Что же касается Криворучко, то он считает, что это был умышленный поджог.

Ранее мы писали о том, что в октябре пришлого года возле одной из харьковских многоэтажек по улице Ярославской сгорел дотла микроавтобус Volksvagen Transporter. Бус загорелся у подъезда, в котором живет тогда еще кандидат на должность главы Харьковской облгосадминистрации, депутат от партии «Слуга народа» Алексей Кучер. Об инциденте он сообщил на своей странице в соцсети, опубликовав фото.

Напомним, украинскому адвокату сожгли авто.

Как писала Politeka, масштабный пожар вспыхнул между двумя АЗС в Харькове.

Также Politeka сообщала, что житель Харькова поджег собственную квартиру.