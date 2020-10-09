Господар Lexus вважає, що це був умисний підпал

У місті Лозова на Харківщині згорів елітний позашляховик, вогонь від якого пошкодив ще кілька автомобілів

Повідомлення про те, що горить автомобіль Lexus RХ 350, припаркований на стоянці біля житлового будинку 4а, 4-го мікрорайону Лозової, надійшло рятувальникам 9 жовтня о 2:52 ночі, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ ДСНС у Харківській області.

«До місця виклику виїхало відділення Служби порятунку на автоцистерні. На момент його прибуття вогнем був охоплений моторний відсік і салон автомобіля на площі близько 6 квадратних метрів. Також від пожежі постраждали ще два автомобілі: ВАЗ - 2103 і Toyota Camry, які були припарковані біля згорілого автомобіля", – повідомили пожежники.

О 3:04 пожежу було локалізовано, а о 04:00 повністю ліквідовано.

Незабаром у мережі з'явилося відео палаючого авто, його опублікували в групі "ТРУХА" в соціальній мережі Instagram. Як випливає з підпису, машина належала кандидату в мери Лозової від "Слуги народу" Олексію Криворучку.

За словами очевидців, висота вогню досягала другого поверху будівлі, розташованої поруч. Що ж стосується Криворучка, то він вважає, що це був умисний підпал.

Раніше ми писали про те, що в жовтні минулого року біля однієї з харківських багатоповерхівок по вулиці Ярославській згорів дотла мікроавтобус Volksvagen Transporter. Бус загорівся біля під'їзду, в якому живе тоді ще кандидат на посаду голови Харківської облдержадміністрації, депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кучер. Про інцидент він повідомив на своїй сторінці в соцмережі, опублікувавши фото.

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