На Харківщині зник підліток
Підліток ще 30 Серпня зник у Чугуївському районі.
Як розповіла мати 14-річного хлопця, він вийшов з дому і більше не повертався, жінка вирішила звернутися в поліцію.
Так, поліцейські провели розшукові дії і відшукали підлітка - він знаходився на території ринку "Перший кілометр".
Хлопець розповів, що пішов з дому, бо хотів заробити грошей, тому влаштувався вантажником, а спав у трейлері.
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Поліція повернула підлітка додому і провела з ним профілактичну бесіду.
До слова, в Харківській області кілька днів шукають чоловіка.
У пошуково-рятувальному загоні "Мілена" повідомили, що Микола Пащенко 25 серпня вирушив з Південної залізниці до Коломака і зник.
Чоловік був одягнений у білу футболку, темно-синю спортивну кофту, чорні штани, взутий у чорні туфлі, забруднені білою фарбою.
У Миколи є особлива прикмета-шрам від опіку нижче живота.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.
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Як повідомляла Politeka, на Харківщині загубився чоловік, фото та прикмети.
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