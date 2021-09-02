На Харківщині зник підліток

Підліток ще 30 Серпня зник у Чугуївському районі.

Як розповіла мати 14-річного хлопця, він вийшов з дому і більше не повертався, жінка вирішила звернутися в поліцію.

Так, поліцейські провели розшукові дії і відшукали підлітка - він знаходився на території ринку "Перший кілометр".

Хлопець розповів, що пішов з дому, бо хотів заробити грошей, тому влаштувався вантажником, а спав у трейлері.

Поліція повернула підлітка додому і провела з ним профілактичну бесіду.

До слова, в Харківській області кілька днів шукають чоловіка.

У пошуково-рятувальному загоні "Мілена" повідомили, що Микола Пащенко 25 серпня вирушив з Південної залізниці до Коломака і зник.

Чоловік був одягнений у білу футболку, темно-синю спортивну кофту, чорні штани, взутий у чорні туфлі, забруднені білою фарбою.

У Миколи є особлива прикмета-шрам від опіку нижче живота.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

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