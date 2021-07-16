На Харьковщине разыскивается пожилой мужчина
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».
Мужчина проживает по адресу пгт. Новая Водолага, Нововодолажского района, Харьковской области.
14 июля 2021 года Владимир Григорьевич вышел из дома и исчез.
Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, лысый.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Ему было всего 19 лет: трагически оборвалась жизнь молодого украинского защитника
Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк: "Последний раз..."
Тропические +37 пойдут на спад в Украине: синоптик назвала спасительную дату
Трагедией закончились поиски известного музыканта: его бывшая жена нашла тело артиста, детали
Был одет: розовая рубашка с карманом на груди, темно-синие спортивные брюки, голубая кепка, старые туфли.
Особые приметы: сутулость, страдает потерей памяти.
Если у Вас есть какая-либо информация о его местонахождении, сообщите по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
Напомним, под Харьковом полиция ищет подростков
Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.
К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.
Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.
А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.
Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.
Также мы писали ранее, что возле Харькова обнаружили "неприятную находку", жуткие фото: "Около 300 черепов"
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП