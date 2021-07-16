На Харьковщине разыскивается пожилой мужчина

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».

Мужчина проживает по адресу пгт. Новая Водолага, Нововодолажского района, Харьковской области.

14 июля 2021 года Владимир Григорьевич вышел из дома и исчез.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, лысый.

Был одет: розовая рубашка с карманом на груди, темно-синие спортивные брюки, голубая кепка, старые туфли.

Особые приметы: сутулость, страдает потерей памяти.

Если у Вас есть какая-либо информация о его местонахождении, сообщите по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Напомним, под Харьковом полиция ищет подростков

Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.

К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.

Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.

А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.

Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.

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