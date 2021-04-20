Возле Харькова обнаружили неприятную находку

Местный житель Валентин увидел рядом с дорогой мешки, в которых были кости домашних животных, передает "Харьков тудей".

Ветеринар, которого вызвали на место "свалки", заявил, что это останки домашних копытных.

"Местный житель нашел два могильника, недалеко друг от друга. В одном около 100 черепов как в мешках, так и на земле, и во втором около 300 черепов. Судя по всему, выбрасывали их зимой, характерные повреждения. Кроме того, там же нашли труп собаки. Она умерла несколько дней назад. На место вызвали представителей Роганской ОТГ, они уже вызывали полицию", — рассказала волонтер Ирина Семенчина.

Также мы писали, что на Харьковщине жители продолжают жечь сухостой и нередко становятся жертвами пожаров.

Недавно в реанимации умер от ожогов 80-летний житель села Стогнии на Золочевщине.

В больницу Харькова он попал с ожогами, полученными во время сжигания сухой травы.

"У пациента были проблемы с ногами, и он не смог быстро снять горящие штаны и другую одежду. А одежда, как правило, теперь синтетическая. Когда она горит, то буквально впитывается в кожу. И когда ее снимают - то вместе с кожей.

Мужчина получил ожоги обеих ног. У него тоже были проблемы с сердцем и он тоже умер",- рассказал врач-анестезиолог реанимации ожогового отделения еще один печальный случай.