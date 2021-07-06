В Харькове пропала женщина

Об этом сообщили в телеграмм-канале «Х. Харьков».

На жилмассиве Алексеевка пропала Попова Елена Владимировна 1982 года рождения.

Она вышла из дома 5 июля, в 12:00 и исчезла.

Была одета в светлую футболку, серые бриджи и кеды в цветочек.

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении Елена, позвоните, пожалуйста, по телефону +38 095 633 34 00 или 102.

Напомним, что в Харьковской области пропала девочка

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Волонтеры ищут пропавшую 16-летнюю Кристину Бойко, которая пропала еще 26 июня.

Девушка ушла из дома в Дергачах и до сих пор не вернулась.

Пропавшая была одета в футболку цвета хаки, джинсовую юбку.

Девочка могла уехать в Донецкую область.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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