Полицейские нашли ребенка, которого похитил сожитель его матери
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Сам 33-летний мужчина по-прежнему находится в розыске.
Увидев полицейских, мужчина выпрыгнул в окно второго этажа дома и убежал.
В доме в Краснограде 30 августа и был найден ребенок, которого он забрал у матери.
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После осмотра в больнице мать и ребенка выписали домой.
К слову, в Харьковской области пропал ребенок.
Об этом сообщают на странице в Facebook полицейские.
Инцидент произошел в с. Черкасская Лозовая, женщина работала в поле, а вместе с ней была ее 5-летняя дочь.
Спустя время мать потеряла бдительность и не заметила, как девочка исчезла. Женщина сразу же обратилась в полицию.
Правоохранители в течение около 30 минут установили, где находится пропавшая девочка. Ребенка отыскали и вернули матери.
В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184.
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