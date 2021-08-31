Полицейские нашли ребенка, которого похитил сожитель его матери

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Сам 33-летний мужчина по-прежнему находится в розыске.

Увидев полицейских, мужчина выпрыгнул в окно второго этажа дома и убежал.

В доме в Краснограде 30 августа и был найден ребенок, которого он забрал у матери.

После осмотра в больнице мать и ребенка выписали домой.

К слову, в Харьковской области пропал ребенок.

Об этом сообщают на странице в Facebook полицейские.

Инцидент произошел в с. Черкасская Лозовая, женщина работала в поле, а вместе с ней была ее 5-летняя дочь.

Спустя время мать потеряла бдительность и не заметила, как девочка исчезла. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители в течение около 30 минут установили, где находится пропавшая девочка. Ребенка отыскали и вернули матери.

В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184.

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