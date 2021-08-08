В метро Харькова произошло ЧП

Инцидент произошел 6 августа на станции метро Метростроителей.

Мужчина упал на рельсы и едва не попал под поезд.

С ним работают полицейские.

«Мужчина то ли оступился, то ли прыгнул сознательно — пока неясно. На график движения поездов это не повлияло. Поезда тогда не было — работники метро сняли напряжение с контактных рельсов, подняли мужчину и подали напряжение в 13:29», — рассказали в харьковском метрополитене.

К слову, недавно в подземном переходе украинской столицы прямо возле станции метро отвалился кусок потолка.

Когда сверху упала часть потолка, прохожих, к счастью, в это время там не было и обошлось без жертв.

"Безопасные" подземные переходы Сегодня около 06:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка. К счастью, никто не травмировался", - говорится в сообщении.

Напомним, что в переходе на киевском Майдане независимости не спешат ремонтировать "уставший" потолок.

Как сообщала Politeka ранее, в украинской столице начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала о том, что на ремонт многострадального Шулявского моста выделили еще больше времени.