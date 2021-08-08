В метро Харькова произошло ЧП
Инцидент произошел 6 августа на станции метро Метростроителей.
Мужчина упал на рельсы и едва не попал под поезд.
С ним работают полицейские.
«Мужчина то ли оступился, то ли прыгнул сознательно — пока неясно. На график движения поездов это не повлияло. Поезда тогда не было — работники метро сняли напряжение с контактных рельсов, подняли мужчину и подали напряжение в 13:29», — рассказали в харьковском метрополитене.
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К слову, недавно в подземном переходе украинской столицы прямо возле станции метро отвалился кусок потолка.
Когда сверху упала часть потолка, прохожих, к счастью, в это время там не было и обошлось без жертв.
"Безопасные" подземные переходы Сегодня около 06:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка. К счастью, никто не травмировался", - говорится в сообщении.
Напомним, что в переходе на киевском Майдане независимости не спешат ремонтировать "уставший" потолок.
Как сообщала Politeka ранее, в украинской столице начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала о том, что на ремонт многострадального Шулявского моста выделили еще больше времени.