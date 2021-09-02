На Харьковщине пропал подросток

Подросток еще 30 августа исчез в Чугуевском районе.

Как рассказала мать 14-летнего парня, он вышел из дома и больше не возвращался, женщина решила обратиться в полицию.

Так, полицейские провели розыскные действия и отыскали подростка - он находился на территории рынка "Первый километр".

Парень рассказал, что ушел из дома, потому что хотел заработать денег, поэтому устроился грузчиком, а спал в трейлере.

Полиция вернула подростка домой и провела с ним профилактическую беседу.

К слову, в Харьковской области несколько дней ищут мужчину.

В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что Николай Пащенко 25 августа отправился с ЮЖД Харькова в Коломак и пропал.

Мужчина был одет в белую футболку, темно-синюю спортивную кофту, черные брюки, обут в черные туфли, испачканные белой краской.

У Николая есть особая примета – шрам от ожога ниже живота.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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