На Харьковщине пропал подросток
Подросток еще 30 августа исчез в Чугуевском районе.
Как рассказала мать 14-летнего парня, он вышел из дома и больше не возвращался, женщина решила обратиться в полицию.
Так, полицейские провели розыскные действия и отыскали подростка - он находился на территории рынка "Первый километр".
Парень рассказал, что ушел из дома, потому что хотел заработать денег, поэтому устроился грузчиком, а спал в трейлере.
Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет"
Кошевой и Ткач из "Квартал 95" насмешили поведением возле школы своих дочек: "30 лет не переводили..."
Внезапно оборвалась жизнь известного музыканта, беременная жена рассказала о горе: "Мое сердце..."
Жизнь известной актрисы оборвалась вскоре после ухода супруга: трагические подробности
Трагедия на линейке первоклассников в украинской школе: скорая не смогла помочь
Полиция вернула подростка домой и провела с ним профилактическую беседу.
К слову, в Харьковской области несколько дней ищут мужчину.
В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что Николай Пащенко 25 августа отправился с ЮЖД Харькова в Коломак и пропал.
Мужчина был одет в белую футболку, темно-синюю спортивную кофту, черные брюки, обут в черные туфли, испачканные белой краской.
У Николая есть особая примета – шрам от ожога ниже живота.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
Также мы писали ранее, что харьковчанин забрал ребенка у матери и исчез, детали: "Выпрыгнул в окно".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине потерялся мужчина, фото и приметы.
Кроме того Politeka писала, в Харькове бесследно пропала женщина, фото: родные молят о помощи.