У Харківській області кілька днів шукають чоловіка

У пошуково-рятувальному загоні "Мілена" повідомили, що Микола Пащенко 25 серпня вирушив з Південної залізниці до Коломака і зник.

Чоловік був одягнений у білу футболку, темно-синю спортивну кофту, чорні штани, взутий у чорні туфлі, забруднені білою фарбою.

У Миколи є особлива прикмета-шрам від опіку нижче живота.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

До слова, у Харкові безслідно зникла дівчинка.

Дівчинка 8 серпня пішла з дому і не повернулася, про це повідомили в поліції.

Із заявою про зникнення дівчинки в поліцію звернувся її батько, чоловік розповів, що його дочка близько 17:00 пішла з дому і не повернулася.

На пошуки дитини підняли на вуха поліцію.

Ранком, 9 серпня, співробітники поліції розшукали втікачку.

З батьками та дівчинкою правоохоронці провели профілактичну бесіду, на батьків було складено адміністративний протокол за ст. 184.

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