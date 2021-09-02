У Харківській області кілька днів шукають чоловіка
У пошуково-рятувальному загоні "Мілена" повідомили, що Микола Пащенко 25 серпня вирушив з Південної залізниці до Коломака і зник.
Чоловік був одягнений у білу футболку, темно-синю спортивну кофту, чорні штани, взутий у чорні туфлі, забруднені білою фарбою.
У Миколи є особлива прикмета-шрам від опіку нижче живота.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.
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До слова, у Харкові безслідно зникла дівчинка.
Дівчинка 8 серпня пішла з дому і не повернулася, про це повідомили в поліції.
Із заявою про зникнення дівчинки в поліцію звернувся її батько, чоловік розповів, що його дочка близько 17:00 пішла з дому і не повернулася.
На пошуки дитини підняли на вуха поліцію.
Ранком, 9 серпня, співробітники поліції розшукали втікачку.
З батьками та дівчинкою правоохоронці провели профілактичну бесіду, на батьків було складено адміністративний протокол за ст. 184.
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Як повідомляла Politeka, на Харківщині загубився чоловік, фото та прикмети.
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