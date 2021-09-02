В Харьковской области несколько дней ищут мужчину

В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что Николай Пащенко 25 августа отправился с ЮЖД Харькова в Коломак и пропал.

Мужчина был одет в белую футболку, темно-синюю спортивную кофту, черные брюки, обут в черные туфли, испачканные белой краской.

У Николая есть особая примета – шрам от ожога ниже живота.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

К слову, в Харькове бесследно пропала девочка.

Девочка 8 августа ушла из дома и не вернулась, об этом сообщили в полиции.

С заявлением о пропаже девочки в полицию обратился ее отец, мужчина рассказал, что его дочь около 17:00 ушла из дома и не вернулась.

На поиски ребенка подняли на уши полицию.

Утром, 9 августа, сотрудники полиции разыскали беглянку.

С родителями и девочкой правоохранители провели профилактическую беседу, на родителей был составлен административный протокол по ст. 184.

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