В Харьковской области несколько дней ищут мужчину
В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что Николай Пащенко 25 августа отправился с ЮЖД Харькова в Коломак и пропал.
Мужчина был одет в белую футболку, темно-синюю спортивную кофту, черные брюки, обут в черные туфли, испачканные белой краской.
У Николая есть особая примета – шрам от ожога ниже живота.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
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К слову, в Харькове бесследно пропала девочка.
Девочка 8 августа ушла из дома и не вернулась, об этом сообщили в полиции.
С заявлением о пропаже девочки в полицию обратился ее отец, мужчина рассказал, что его дочь около 17:00 ушла из дома и не вернулась.
На поиски ребенка подняли на уши полицию.
Утром, 9 августа, сотрудники полиции разыскали беглянку.
С родителями и девочкой правоохранители провели профилактическую беседу, на родителей был составлен административный протокол по ст. 184.
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