Харьковчанин пропал на берегу реки
Об этом сообщили в поисковом отряде “Милена”.
На Харьковщине ищут 32-летнего мужчину.
Житель г. Мерефа Андрей Левченко пропал вечером 10 июля на берегу реки Мжа. В момент пропажи на 32-летнем мужчине были только плавки.
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Напомним, под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх
Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.
Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.
Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
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