Что известно о мужчине

Харьковчанин пропал на берегу реки

Об этом сообщили в поисковом отряде “Милена”.

На Харьковщине ищут 32-летнего мужчину.

Житель г. Мерефа Андрей Левченко пропал вечером 10 июля на берегу реки Мжа. В момент пропажи на 32-летнем мужчине были только плавки.

Напомним, под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.

Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.

Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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