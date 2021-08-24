Біля Театрального скверу в Харкові сталася бійка

Судячи з відео, які розмістив телеграм-канал "Труха Харків", конфлікт спалахнув між двома чоловіками. Троє чоловіків стояли біля них і просто спостерігали.

"Народні забави в Театральному сквері. Чим більше вихідних, тим далі в світі тварин", - йдеться в повідомленні.

Що послужило причиною конфлікту-невідомо. Відео закінчилося тим, що хлопців розняли молоді люди.

Відео можна побачити тут.

"Незалежність не поділили", - припустив один з коментаторів під відео.

Нагадаємо, в центрі Харкова сталася бійка.

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Інформація про подію надійшла 8 липня о 03:50 від 29-річної жінки.

Правоохоронці прибулі на місце бійки з'ясували, що під час бійки постраждав 27-річний хлопець - у нього були порізані руки, а другим учасником бійки виявився 34-річний харків'янин.

Інцидент кваліфікували за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

До слова, скандал розгорівся в Харкові після побоїща в маршрутці, відео: "втратив свідомість і...".

Як повідомляла Politeka раніше, бійку влаштували в центрі Харкова, в хід пішла зброя: є поранені.

Крім того Politeka писала, про те, що у харківському метро побилися пасажири, фото: "зробив зауваження".