Возле Театрального сквера в Харькове произошла драка
Судя по видео, которые разместил телеграм-канал "Труха Харьков", конфликт вспыхнул между двумя мужчинами. Трое мужчин стояли возле них и просто наблюдали.
"Народные забавы в Театральном сквере. Чем больше выходных, тем дальше в мире животных", - говорится в сообщении.
Что послужило причиной конфликта - неизвестно. Видео закончилось тем, что парней разняли наблюдавшие за ними молодые люди.
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Видео можно увидеть здесь.
"Независимость не поделили", - предположил один из комментаторов под видео.
Напомним, в центре Харькова произошла драка.
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.
Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.
Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.
К слову, скандал разгорелся в Харькове после побоища в маршрутке, видео: "Потерял сознание и...".
Как сообщала Politeka ранее, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые.
Кроме того Politeka писала, о том, что в Харьковском метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".