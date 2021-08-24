Вот это да!

Возле Театрального сквера в Харькове произошла драка

Судя по видео, которые разместил телеграм-канал "Труха Харьков", конфликт вспыхнул между двумя мужчинами. Трое мужчин стояли возле них и просто наблюдали.

"Народные забавы в Театральном сквере. Чем больше выходных, тем дальше в мире животных", - говорится в сообщении.

Что послужило причиной конфликта - неизвестно. Видео закончилось тем, что парней разняли наблюдавшие за ними молодые люди.

Видео можно увидеть здесь.

"Независимость не поделили", - предположил один из комментаторов под видео.

Напомним, в центре Харькова произошла драка.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.

Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

К слову, скандал разгорелся в Харькове после побоища в маршрутке, видео: "Потерял сознание и...".

Как сообщала Politeka ранее, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые.

Кроме того Politeka писала, о том, что в Харьковском метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".