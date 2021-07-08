В центре Харькова произошла драка
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.
Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.
Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.
Трагедия потрясла экс-мужа Наташи Королевой, подробности: "До последнего хотелось верить, что люди останутся живы"
Перенесший инсульт Моисеев больше не вернется на сцену, как он сегодня выглядит: "Боря, держись"
Украинский курорт превратился в "болото", свежие фото: "отпугивает туристов"
Трагически оборвалась жизнь президента, первую леди спасают врачи: детали ЧП в Гаити
Украинцы пожаловались Эктору, из-за кого перестали смотреть "Мастер Шеф": «Самый скучный и…»
Напомним, что под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх.
Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.
Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.
Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове
Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"