В центре Харькова произошла драка

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.

Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, что под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх.

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.

Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.

Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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