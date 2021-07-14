В Харьковском метро подрались пассажиры

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Так, 13 июля около вечером произошла драка между двумя пассажирами.

Позже драка продолжилась на платформе станции метро «Академика Барабашова». Полиция задержала участников драки.

"Мужчина в зелёной футболке сделал замечание парню из-за портфеля, который ему якобы мешал. В ответ получил рассечение брови", - сообщил телеграм-канал "ХС Харьков".

В результате драки у одного из пассажиров сильно разбито лицо.

Напомним, в метро Харькова бабушка потеряла внука

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к ним обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила о пропаже ребенка в харьковской подземке.

"Она рассказала, что находилась с внуком в подземке, отвлеклась на минуту, а когда обернулась - поняла, что ребенок пропал", - говорят правоохранители.

Патрульные полностью осмотрели территорию метро. К счастью, ребенка нашли и передали бабушке.

С родственницей ребенка сотрудники полиции провели профилактическую беседу.

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