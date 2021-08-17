У продуктовому магазині Харкова п'яна жінка побила продавця

Про це повідомили в телеграм-каналі «Труха Харків».

На опублікованих кадрах видно, як покупниця цілеспрямовано йшла до продавця.

Продавцю нанесли легкі тілесні ушкодження і медики діагностували у неї легкий струс мозку.

Відео можна побачити тут.

До слова, у Харкові на станції метро сталася бійка

Про це повідомили очевидці в Telegram.

Так, увечері на станції метро "Турбоатом" побилися пасажири - двоє чоловіків зчепилися в поїзді, що зупинився.

Один з пасажирів виштовхнув опонента з вагона, а потім вдарив його кулаком по обличчю, після чого той впав.

Після цього чоловік з увійшов в інший вагон, другий чоловік залишився лежати на платформі.

У прес-службі ГУ НПУ в Харківській області пообіцяли розібратися

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