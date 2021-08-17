У продуктовому магазині Харкова п'яна жінка побила продавця
Про це повідомили в телеграм-каналі «Труха Харків».
На опублікованих кадрах видно, як покупниця цілеспрямовано йшла до продавця.
Продавцю нанесли легкі тілесні ушкодження і медики діагностували у неї легкий струс мозку.
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Знайдено тіло екс-начальника Нацполіції: перші подробиці трагедії
Буря рухається в Україну, зроблено термінове попередження: коли чекати негоди
Знаменитий актор і комік не дожив до ювілею всього пару днів: перші подробиці трагедії
У Раді проговорилися про новий локдаун, озвучені терміни: "Ця зараза не піде"
Відео можна побачити тут.
До слова, у Харкові на станції метро сталася бійка
Про це повідомили очевидці в Telegram.
Так, увечері на станції метро "Турбоатом" побилися пасажири - двоє чоловіків зчепилися в поїзді, що зупинився.
Один з пасажирів виштовхнув опонента з вагона, а потім вдарив його кулаком по обличчю, після чого той впав.
Після цього чоловік з увійшов в інший вагон, другий чоловік залишився лежати на платформі.
У прес-службі ГУ НПУ в Харківській області пообіцяли розібратися
До слова, чоловіка жорстоко побили на камеру спостереження, відео: "у хід пішла біта і зброя"
Як повідомляла Politeka раніше, момент пограбування" обмінки " в Харкові потрапив на камеру: Побили касира і забрали 1,6 млн.
Також Politeka писала, що в Харкові чоловік з лопатою побив матір, яка захищала дитину: з'явилося відео