В продуктовом магазине Харькова пьяная женщина избила продавца
Об этом сообщили в телеграм-канале «Труха Харьков».
На опубликованных кадрах видно, как покупательница целенаправленно шла к продавцу.
Продавцу нанесли лёгкие телесные повреждение и медики диагностировали у нее легкое сотрясение мозга.
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Видео можно увидеть здесь.
К слову, в Харькове на станции метро произошла драка
Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области пообещали разобраться
К слову, мужчину жестоко избили на камеру наблюдения, видео: "В ход пошла бита и оружие"
Как сообщала Politeka ранее, момент ограбления "обменки" в Харькове попал на камеру: Избили кассира и забрали 1,6 млн.
Также Politeka писала, что в Харькове мужчина с лопатой избил мать, защищавшую ребенка: появилось видео