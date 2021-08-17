В продуктовом магазине Харькова пьяная женщина избила продавца

Об этом сообщили в телеграм-канале «Труха Харьков».

На опубликованных кадрах видно, как покупательница целенаправленно шла к продавцу.

Продавцу нанесли лёгкие телесные повреждение и медики диагностировали у нее легкое сотрясение мозга.

Видео можно увидеть здесь.

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Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

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