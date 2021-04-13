В Харькове мужчина с лопатой напал на мать, защищавшую ребенка
Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
Как известно, мужчина ударил ребенка лопатой и мать пришла пообщаться с нападавшим, но вместо диалога, мужчина схватил "орудие" и набросился на женщину - она получила несколько ударов в живот и по руке.
"Было много звонков на 102. На место прибыли полицейские. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 ККУ", - отметили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
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Видео - здесь.
Женщина госпитализировали медики скорой.
Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.
"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.
На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.