Под Харьковом зверски избили мужчину

В Национальной полиции в Харьковской области сообщили, 18 апреля утром местный житель шел в магазин и по дороге повстречал двух мужчин с битами в руках, с которыми раньше конфликтовал.

Между ними вспыхнула словасная перепалка и парень решил сбежать - он забежал в магазин, где его настигли нападавшие. На камеру наблюдения парни избили жертву бейсбольными битами. Затем один из нападавших вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в недруга.

Пострадавшего с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу.

Полицейские оперативно задержали злоумышленников - сейчас с ними работают следователи. Нападающим грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Харькове пропала 45-летняя женщина.

Последний раз Викторию Елкину видели 13 апреля - утром женщина вышла из дома в районе ТРК «Украина» и больше не возвращалась, сообщили волонтеры поисковой группы Милена".

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые.

Была одета в бежево-болотную куртку, шапку с козырьком, темные штаны.

При себе имела большую клетчатую сумку.

У женщины косоглазие, она передвигается «медвежьей походкой».

Инвалид 2-й группы, нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Виктории просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.