В Харьковском обменном пункте избили кассира и забрали 1,6 млн гривен
В полиции выяснили - когда женщина закрывала дверь обменника, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь.
Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, забрал деньги из кассы.
Нападавшему грозит до 15 лет с конфискацией имущества.
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Момент ограбления обменки на Одесской попал на камеру видеонаблюдения.
Ранее мы писали, что в Харькове появился "новый" проспект.
21 апреля на сессии Харьковского городского совета восьмого созыва приняли решение о присвоении наименования улице, у которой не было названия.
Безымянная улица в районе Центрального рынка получила название — Проспект Машиностроителей.
Это проспект находится на участке от пересечения улицы Пискуновской с улицей Рождественской до пересечения улицы Чеботарской с переулком Пискуновским.
"А причем тут машиностроение, когда хотели именем Кернеса улицу назвать?", - задаются вопросом харьковчане в сети.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".