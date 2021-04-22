В Харьковской области резко похолодает

Об этом предупредили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

С 25 по 27 марта в Харьковской области могут быть заморозки по ночам.

По данным Укргидрометцентра, похолодание до 0-3 градусов сначала затронет западные и северные регионы страны.

А с воскресенья заморозки ожидаются по всей Украине, кроме юга. В течение трех дней на Харьковщине будет оранжевый уровень погодной опасности.

Важно отметить, что оранжевый уровень опасности объявляется при опасных погодных условиях.

Кроме того, в Харьковской области за сутки зарегистрировали 1333 новых случая заболевания ковидом.

Об этом говоритя на сайте СНБО.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 129136 случаев заболевания. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 28 человек, всего в Харьковской области за время пандемии зафиксировали 2497 летальных случаев.