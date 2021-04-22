В Харьковской области резко похолодает
Об этом предупредили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
С 25 по 27 марта в Харьковской области могут быть заморозки по ночам.
По данным Укргидрометцентра, похолодание до 0-3 градусов сначала затронет западные и северные регионы страны.
А с воскресенья заморозки ожидаются по всей Украине, кроме юга. В течение трех дней на Харьковщине будет оранжевый уровень погодной опасности.
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Важно отметить, что оранжевый уровень опасности объявляется при опасных погодных условиях.
Кроме того, в Харьковской области за сутки зарегистрировали 1333 новых случая заболевания ковидом.
Об этом говоритя на сайте СНБО.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 129136 случаев заболевания. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 28 человек, всего в Харьковской области за время пандемии зафиксировали 2497 летальных случаев.
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Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.